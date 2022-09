ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ 80 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸವಾಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ವೆಂಚುರೈಸ್, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ವೆಂಚುರೈಸ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 4, 2022 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ "ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2022" ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ 3- ಸುತ್ತಿನ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಪಿಇಗಳು, ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ವಿಸಿಗಳು), ಮತ್ತು ಏಂಜೆಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು $100,000 (ಅಂದಾಜು ₹ 80 ಲಕ್ಷ) ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಿಚ್ ಸೆಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಒನ್-ಆನ್-ಒನ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಷನ್‌ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವ, ಮುರುಗೇಶ್ ಆರ್ ನಿರಾಣಿ, "ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀತಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಟಿಐಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವಾದ TiE ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಹ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, "ಅಮೆಜಾನ್ ನವ ಭಾರತದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು 100 ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಎಂಜಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

The Government of Karnataka has recently launched the Global Startup Challenge to recognize and reward startups at growth stages in the venture, manufacturing and sustainability sectors