ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಮನಮೋಹನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹೊಗಳಿದ ಗೌತಮ್‌ ಅದಾನಿ

ಮುಂಬೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 29: ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ, ನಡಾರ್‌ ಹೆಸರು

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಇಂತಹ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಆರೋಪಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೋಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾಯಕರಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೊದಲ ಎಕ್ಸಿಮ್ (ರಫ್ತು-ಆಮದು) ನೀತಿಯನ್ನು ಉದಾರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

1991ರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೋಡಿಯು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ. ಇತರ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. 1995 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಶುಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್‌ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂರನೇ ತಿರುವು ಮುಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಂದರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Industrialist Gautam Adani on Wednesday said that the growth of his business empire could not be attributed to the help of any political leader.