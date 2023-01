ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಔಟ್‌: ಮುಂದುವರಿದ ಷೇರು ಕುಸಿತ- ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏಷ್ಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Business

oi-Ravindra Gangal

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 31: ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏಷ್ಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 11 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವ್ಯಾಪಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತು $34 ಶತಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ $84.4 ಶತಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗೌತಮ್‌ ಅದಾನಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $ 82.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಅದಾನಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Gautam Adani is out of the list of top 10 richest people in the world. If share prices continue to fall, they will soon be relegated to Asia's rich list