ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 25ರು ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟವುದೇ?

Business

oi-Mahesh Malnad

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿ ಈಗ ಸ್ಥಿರತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40% ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಟೈಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಂಥ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಿ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಪೂರೈಕೆ, ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬೃಹತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಬಸ್, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಯಮಿತ, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜಿಯೋ-ಬಿಪಿ(ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಇಂಧನ ಘಟಕಗಳು, ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ, ಶೆಲ್ ಮುಂತಾದ ಖಾಸಗಿ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದುಬಾರಿಯಾದ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಿ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

In light of the almost 40% rise in oil prices in the international market, the price of diesel has been increased by Rs 25 per litre for bulk users, news agency PTI reported based on sources. It added that the retail prices at petrol pumps have not been revised.