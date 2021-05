Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 25: ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ಸಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ, 2021ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ಇಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡೆಲಿವರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಣಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 23 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿರುವ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಸರಣಿಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್‌ ಬಾದ್ರಿ, "ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೌಕರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ದೃಢ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ರ ನಡುವೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೋವಿಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವವರೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಬೇತಿಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಸ್ವಂತ ಕಲಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಲ್‌ಎಂಎಸ್) ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಜೂಮ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆ, ವಿತರಣೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನಗಳು, ಪಿಒಎಸ್ ಯಂತ್ರಗಳು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ಗಳು, ವಿವಿಧ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಆರ್‌ಪಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

In the past three months, over March - May 2021, Flipkart has hired 23,000 people across the country in various capacities across its supply chain, including delivery executives.