ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್- ವಾಯಿದೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನವೆಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕಂಪನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಬಳದಾರರು ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಾಯಿದೆಯೊಳಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ದಂಡ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐಟಿಆರ್‌ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳೂ ಉಂಟು. ಇಂಥ ಕೆಲ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

