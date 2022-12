Work From Home : ಕೋವಿಡ್: ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್‌ ಫ್ರಮ್‌ ಹೋಂ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ? ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹೇಳೋದೇನು

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 27: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಕ್‌ ಫ್ರಮ್‌ ಹೋ ಮಾದರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಬಣವು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆಯು ದೇಶವನ್ನು ಆಪೋಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಆತಿಥ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಕುಗ್ಗಿದಂತೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮರಳಿದವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಿದವು.

ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಂತಹ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾಂಟನ್ ಚೇಸ್‌ನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರ ಮಾಲಾ ಚಾವ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಆತಿಥ್ಯ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾರಿಗೆ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆರಿಯರ್‌ನೆಟ್‌ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂಶುಮಾನ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ 19 ಪ್ರಭಾವವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಕೆಲಸದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳು, ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು Xpheno ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಮಲ್ ಕಾರಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಕೆಲಸದ ಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದರೂ ಭಾರತವು 4ನೇ ಕೋವಿಡ್ ಅಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಎಚ್‌ಆರ್) ಉದ್ಯಮವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (ಸಾಸ್) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇ-ಟೈಲಿಂಗ್, ಎಡ್‌ಟೆಕ್, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್‌ಟೆಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋವಿಡ್ -19 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಮಿಕ್ರೋನ್‌ ಸಬ್‌ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಿಎಫ್‌.7 ನಿಂದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಬಣವು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋವಿಡ್-ಸೂಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

As Covid cases are on the rise again globally, companies across various sectors are said to be thinking of going back to the work-from-ho model.