2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೆಲಸ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ: ಟಿಸಿಎಸ್

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 17: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೌಕರರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಶೇ.25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ನಂಬಿದೆ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ನೇಮಕಾತಿ!

''ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.25 ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಸಾಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪೆನಿಗಳು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿ ಟಿಸಿಎಸ್‌ (TCS ) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವರ್ಕ್‌ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್‌ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ "ನಿಯೋಜಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ (ಮೂಲ ಶಾಖೆ)" ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಐಟಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ IT ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. TCS ತನ್ನ 25 /25 ಮಾದರಿಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶೇಕಡಾ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು 25/25 ಮಾದರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ದೈತ್ಯ 5,28,748 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ, ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 80 ಪರ್ಸೆಂಟ್‌ನಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್ ಸಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ ಗೋಪಿನಾಥನ್ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದು "2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 25/25 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನೂರರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎರಡೂ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Tata Consultancy Services (TCS) has asked its employees to return to offices in preparation for the IT major's '25/25' model, which is expected to be implemented by 2025.