ಬಜೆಟ್ 2023: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 6: ಬಜೆಟ್ 2023 ಅಂತಿಮ ಕರಡು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2023ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ 2023 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹಲವಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತೆರಿಗೆದಾರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಗಳ ಭರವಸೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಲಿ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಾದರಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಈಗ ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 2017ರ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ, ಎಲ್‌ಟಿಎ, 80ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 50% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೂ 2014 ರಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ 80ಸೊ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು.

ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಪಿಎಫ್‌) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು 80ಸಿ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿತದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಿತಿಮೀರಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಿಭಾಗ 80ಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

COP26 ಮತ್ತು COP27 ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು 2023-24ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಶನ್, ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

