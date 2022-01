ಬಜೆಟ್ 2022: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

Business

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 18: ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 80 ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾರವು 2014-2015ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ 80 ಸಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ''ವಿವೇಕ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ''

80ಸಿ ಎಂದರೇನು?

ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಣ, ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಎಫ್‌ಡಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿ .

ಇದರ ನಂತರ ನೀವು 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು EPF, PPF, ELSS, NSC ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಅಂದರೆ, ಅದು 10,000,000- 1,50,000 = ರೂ.8,50,000

ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 80C 80CCC, 80CCD (1), 80CCD (1b), ಮತ್ತು 80CCD (2) ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕಡಿತದ ಮಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ 2 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ (ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ. 50,000, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂತರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ). ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತು ಏನೆಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ನೀವು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF), ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF), ಈಕ್ವಿಟಿ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC), ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ 80C ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS), ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು (ULIP), 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು. 80C ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು?

ತೆರಿಗೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಭಾರ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಯೋಜನೆಗಿಗೆ ನೆರವು, ಮನೆ ಖರೀದಿಯಂತಹ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ.

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗುವ ಲಾಭವೇನು?

ಮನೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಳಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಾನಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು. ವಸತಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಮತೆ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.

English summary

The section 80C benefit is the go-to tax-saving route many taxpayers take. Up until, FY2013-14, the maximum deduction available under section 80C of the Income-tax Act, 1961 was Rs 1 lakh per annum.