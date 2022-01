ಬಜೆಟ್ 2022: ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತ ಮಿತಿ, ಐಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸಾಧ್ಯವೇ?

Business

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 11: ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದಾರರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತದ ಮಿತಿಯನ್ನು 30-35% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವರ್ಗದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರೂ 50,000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.

"ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೊರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ," ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ "30-35% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ."

ಇತ್ತೀಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಆದರೆ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತ(standard deduction) ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

2018 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ದಿವಂಗತ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು 40,000 ರೂಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು 50,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

ಸದ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು?:

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸಂವಹನದಂತಹ ಸಂಬಳದ ವರ್ಗದ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ.

"ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್‌ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೆಲಾಯ್ಟ್‌ನ ಪಾಲುದಾರ ಸುಧಾಕರ್ ಸೇತುರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 20-25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ - ಒಂದು, ಆವರ್ತಕ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ(wfh)ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ."

ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಕೋವಿಡ್-ಪ್ರೇರಿತ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ-ಬಜೆಟ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸೋಚಾಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಸಿಐಐ) ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತವನ್ನು ಕೋರಿವೆ.

"ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 75,000 ರೂ ಆಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ NA ಷಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌ನ ಪಾಲುದಾರ ಅಶೋಕ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. "ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ."

ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿವೆ.

ಮೂಲ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಿತಿ ಮೂಲ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಿತಿ: 5 ಲಕ್ಷ ರು ತನಕ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ತೋರಿಸಿದರೆ 9 ಲಕ್ಷ ರು ತನಕ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮೂಲ ಮಿತಿಯಾದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರುಗಳನ್ನು 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ರುಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ 5 ಲಕ್ಷರು ತನಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸೆಕ್ಷನ್ 87ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂಲ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಎರಡು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಖಾತೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಕೋಟಿ ರು ವಿಥ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Budget 2022: The government is mulling an increase in the standard deduction limit available to salaried taxpayers and pensioners by 30-35% in the upcoming budget while income tax slabs are likely to remain unchanged given the limited fiscal headroom, officials said.