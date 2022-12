ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಅರ್ನಾಲ್ಟ್

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 14: ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಲೀಕ, ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಈಗ ಬರ್ನಾರ್ಡ್‌ ಅರ್ನಾಲ್ಟ್‌ಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಲೀಕ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ನ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಅರ್ನಾಲ್ಟ್‌ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬರ್ನಾರ್ಡ್‌ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಐಷಾರಾಮಿ ಗುಂಪು ಎಲ್‌ವಿಎಂಎಚ್‌ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಲ್‌ ಟೈಮ್‌ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಅರ್ನಾಲ್ಟ್‌ 188.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್ ಈಗ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 178.6 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಸ್ಕ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 168 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ನಾಲ್ಟ್ ಅವರದ್ದು 167 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 44 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್, ಗಿವೆಂಚಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಜೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಜನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್‌ನ ಮೂಲ ಕಂಪನಿ ಎಲ್‌ವಿಎಂಎಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಅರ್ನಾಲ್ಟ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಲವಾದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

