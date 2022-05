ಐ ಆಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂಬಾಸಿಡಾರ್‌ ಕಾರು

Business

ಚೆನ್ನೈ, ಮೇ 27: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೆ ಆದಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಆಂಬಾಸಿಡಾರ್‌ ಅನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾರು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಈಗ ಅದೇ ಅಂಬಾಸಿಡಾರ್‌ ಹೊಸ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕಾರಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಲು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕನಾಗಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, HT ಬಾಂಗ್ಲಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಕಂಪನಿಇಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲು ಎಂಒಯುಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಯೋಗವು 51: 49 ಅನುಪಾತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು,, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ HMFCI ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಚೆನ್ನೈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರಪಾರಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಉತ್ತರಪಾರಾ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂಬಾಸಿಡಾರ್‌ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ತಯಾರಕರು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವು ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ PSAಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 75% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಐಕಾನಿಕ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರುಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಮಾರುತಿ 800 ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಂತಹ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕಾರುಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಇದು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ2017 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಪಿಎಸ್ಎ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನಿಂದ ಪಿಯುಗಿಯೊ ಎ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.

