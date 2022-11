Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 17: ಇ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಫರ್‌ ನೀಡಿದ್ದು, ತಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಕಂಪೆನಿ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಈ ಆಫರ್‌ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಒಡೆತನದ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಕಂಪೆನಿ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅವರು ಕಂಪೆನಿ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 22 ವಾರಗಳ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮೂಲ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟಿಸ್‌ ಅವಧಿ ಬದಲು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಹೊರಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೋನಸ್‌ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್‌ ದೈತ್ಯ ಕಂಪೆನಿಯೆನಿಸಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

English summary

E-commerce firm Amazon has made an offer to Indian employees even as it plans to lay off 10,000 employees worldwide, and said that it will give this offer if they voluntarily leave the company.