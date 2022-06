ವೊಡಾಪೋನ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಆಸಕ್ತಿ

Business

ನವದೆಹಲಿ ಜೂನ್ 1: ಅಮೆರಿಕಾದ ರಿಟೇಲ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವೊಡಾಪೋನ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 20,000 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮುಂಬರುವ 5ಜಿ ಸ್ಪಕ್ಟ್ರಮ್ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆಗಳ ರೋಲ್-ಔಟ್‌ಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಹಿಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

"ಹಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ,'' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

The investors became interested in putting money in Vodafone Idea after the government took steps to help the telecom sector.