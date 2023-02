ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬಳಿಕ 2,000 ಮಂದಿ ವಜಾ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಪೇಪಾಲ್

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಭಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಸಾಲಿಗೆ ಪೇಪಾಲ್‌ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2: ಪೇಪಾಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್‌ ಇಂಕ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಸುಮಾರು 7% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಪೇಪಾಲ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾನ್ ಶುಲ್ಮನ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸವಾಲಿನ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರವು ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪಾಲ್‌ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿತು. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯುಎಸ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿದೆ.

ವರ್ಕ್‌ಡೇ ಮಂಗಳವಾರ 525 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಘೋಷಣೆಯು ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದವು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ 10,000 ಜನರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ 7,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ Tinder, Hinge ಮತ್ತು OkCupid ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಕ್‌ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು 8% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾರಿ ಸ್ವಿಡ್ಲರ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.

PayPal Holdings Inc. announced plans to lay off 2,000 employees, or about 7% of its workforce, in a press release the company posted on its website on Tuesday.