ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದರ ಕುಸಿತ

Business

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 05: ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅಲ್ಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ದರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 7.12ರಷ್ಟಿದ್ದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡ 7.8 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 6.62 ರಿಂದ ಶೇಕಡ 8.03 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಆದರೆ ನಗರ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 7.30 ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೇಕಡ 8.21 ರಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

7,500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಕಾಶ್‌ ಸ್ವಾಧೀನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬೈಜುಸ್‌

ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕುಸಿತವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.62 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 8.03 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವು 13 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 390 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇನಲ್ಲಿ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಲಾಭದ ವಿರುದ್ಧ, ಸಿಎಂಐಇ (CMIE) ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ. ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಐಇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ವ್ಯಾಸ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

ಮಳೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ 32ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ

ಈ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ, ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡ 38.8 ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಈ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕುಸಿತ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹದಗೆಡುವಿಕೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ 32ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು "ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೃಷಿ ವಲಯವು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೃಷಿ ವಲಯವು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಗ ದೊರಕಿಸಿದೆ, ವ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 2020 ಮತ್ತು 2021ರ ಇದೇ ಅವಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

Data released by Centre for Monitoring Indian Economy Pvt. showed that the unemployment rate climbed to 7.8% of the total workforce in June, from 7.12% in May. India’s employment fell the most in a non-lockdown period, in June.