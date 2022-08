ಭಾರತದಲ್ಲಿ Cheap And Best 5ಜಿ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗ ಶುರು!?

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 25: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ 5G ಸೇವೆಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಲಿಕಾಂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5G ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5G ಸೇವೆಗಳ ಟೆಲಿಕಾಂ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5G ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ" ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು.

