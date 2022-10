Business

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 4: ಏರ್‌ಟೆಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಆಪಲ್‌ನ ಐಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಾಂಗ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಮತ್ತು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುನಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ 1 ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಫ್ಲಿಪ್‌ 4, ಪೋಲ್ಡ್‌ 4, ಎಸ್‌21 ಎಫ್‌ಇ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್‌22, ಎಸ್‌22 ಅಲ್ಟ್ರಾ & ಎಸ್‌22+, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳಂತಹ ಎರಡನೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 5ಜಿ ಯಾವುದೇ ಆಪಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಬಹುಪಾಲು ಲೈನ್-ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎ ಮತ್ತು ಎಂ ಸರಣಿಯ ಎಂದು ಮೂಲವು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಒನ್‌ ಪ್ಲಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಒನ್‌ ಪ್ಲಸ್‌8, 8ಟಿ, 8ಪ್ರೋ, 9ಆರ್‌, ನೋರ್ಡ್‌2 ಮತ್ತು 9ಆರ್‌ಟಿ ನಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಉಳಿದ ಮಾದರಿಗಳು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 5ಜಿ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Device testing is currently being conducted with ongoing coordination between Airtel network providers and smartphone manufacturers. So Airtel users may have to wait for some time to get 5G services on their phones.