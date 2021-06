ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,02,709 ಕೋಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ

Business

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 6: ಮೇ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯವು ₹ 1,02,709 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಜಿಎಸ್ ಟಿ ₹ 17,592 ಕೋಟಿ, ಎಸ್ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ₹ 22,653, ಐಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ₹ 53,199 ಕೋಟಿ (ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 26,002 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ಸೆಸ್ ₹ 9,265 ಕೋಟಿ (ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 68 868 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ).

ಮೇಲಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಜೂನ್ 4 ರವರೆಗೆ ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಆದ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಕಾರಣ ಮೇ 2021ರ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ (ವ್ಯವಹಾರ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ) ಗೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಮನ್ನಾ / ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಜಿಎಸ್ ಟಿಗೆ 15,014 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ ಟಿಗೆ, 11,653 ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಂತೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೇ 2021 ರ ಆದಾಯವು 65% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು 56% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ (ಸೇವೆಗಳ ಆಮದು ಸೇರಿದಂತೆ) ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ 69% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಸತತ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಆದಾಯವು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟಿರುವುದು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ತಂದಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೆ, ₹ 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಜೂನ್ 4 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೇ 20 ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 5 ಕೋಟಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ತಡವಾದ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಈ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ವಿವರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ . ಮೇ 2021 ರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಸ್ತೃತ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.(ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಣೆ)

English summary

The gross GST revenue collected in the month of May 2021 is₹1,02,709 crore of which CGST is ₹17,592 crore, SGST is ₹22,653, IGST is ₹53,199 crore (including ₹26,002 crore collected on import of goods)