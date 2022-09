ಒಡಿಶಾ: ಇರುವೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟ ಜನ

Bhubaneswar

oi-Sunitha B

ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7: ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ವಿಷಕಾರಿ ಇರುವೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮವೊಂದು ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿದೆ. ಇರುವೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಸತ್ತ ಅನೇಕ ಜನರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವರು ಈ ಭೀಕರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇರುವೆಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ರಾಣಿ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಪೂರಿತ ಇರುವೆಗಳು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿಷಕಾರಿ ಇರುವೆಗಳು ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತೊರೆದು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರದೇವಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಾಹಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಇರುವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇರುವೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಹಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮನೆ, ರಸ್ತೆ, ಹೊಲ, ಮರಗಳಿಂದಲೂ ಇರುವೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಜನ ಜೀವನ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇರುವೆಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ದೇಹದ ಭಾಗವು ಊದಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ದನ, ಹಲ್ಲಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕುಳಿತಾಗಲೀ, ನಿಂತಾಗಲೀ, ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲೀ ಕೀಟನಾಶಕ ಪುಡಿಯ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಡುವೆಯೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಲಗಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕವಿಲ್ಲದೆ ಜನಜೀವನ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

English summary

As floodwaters recede in Odisha, a village is terrorized by poisonous ants. People are not able to do any work because of ants. People have left the village because of the ants.