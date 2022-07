ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಸೌದೆ ತರಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು 20 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಜ್ರ!

Bhopal

ಪನ್ನಾ, ಜುಲೈ 29: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಮನೆ ಮಾರಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಕೇರಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟ ಒಮ್ಮೆ ಕೈಹಿಡಿದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೂಡ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಬಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಮಹಿಳೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾಳೆ!.

ಹೌದು, ಪನ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮಪುರ ನಿವಾಸಿ ಗೆಂಡಾ ಬಾಯಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಸೌದೆ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಜ್ರವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೆಂಡಾ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಜ್ರ 4.39 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ದಾಗಿದೆ. ಈ ವಜ್ರ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹರಾಜಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, "ಗೆಂಡಾ ಬಾಯಿ ಪನ್ನಾ ವಜ್ರದ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಜ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 4.39 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರವೇ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಜ್ರವನ್ನು ಈಗ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ರಾಯಧನ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Genda Bai a resident of Purushottampur, was collecting firewood in a local forest and finds raw diamond upon 4.39-carat that according to private estimates could fetch her up to Rs 20 lakh at the auction. the raw diamond would now be auctioned and the proceeds would be given to the woman after due deduction of government royalty and taxes.