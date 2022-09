ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಾಯಕನಂತೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಕೊಂದ ಯುವಕನ ಬಂಧನ

Bhopal

oi-Naveenkumar N

ಭೋಪಾಲ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಂತಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಂತಕನನ್ನು 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಂತಕ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ, ಆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಅನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಹಂತಕನನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Breaking: ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ; ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಬಾಲಕಿ ಕುಟುಂಬ

ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್‌ ಧರಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಅವನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ 82 ಕೊಲೆ, 86 ರೇಪ್, ಗಂಟೆಗೊಂದು ಅಪಹರಣ- ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ ವರದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

English summary

An alleged serial killer in Madhya Pradesh believed to have murdered four security guards in their sleep has been caught on CCTV attacking one of his victims. The man, identified as 19-year-old Shiv Prasad, The young man was inspired by KGF.