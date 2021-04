Bengaluru

ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಬೆಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನಿಗಳು, ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ ವಾರ್ ರೂಮ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 800 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 200ರಿಂದ 300 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 300 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ:

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್ ಬೆಡ್ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ bbmpgov.com/chbms ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್(https://bbmpgov.com/chbms/) ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸೋಂಕಿತರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಬೆಡ್ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯವಾರು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿ 2 ಕೊವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್:

* ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು (210 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

* ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ (150 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 2 ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು

* ಬಾಷ್ ಕೊವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ (80 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

* ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್, ಕೋರಮಂಗಲ (250 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಕೇಂದ್ರ 2 ಕೊವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ

* ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು (200 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

ಇತರೆ ಕೊರೊನಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

* ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ(1) - ಬ್ಲಾಸಂ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ/ವಿಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ (50 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

* ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ(1) - ನಾರ್ತ್ ಈಶ್ಟರ್ನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ (370 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

* ಯಲಹಂಕ(1) - ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ (50 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

* ದಾಸರಹಳ್ಳಿ(1) - ಹೋಟೆಲ್ ರಾಜ್ ವಿಸ್ತಾ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು (40 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

* ಮಹದೇವಪುರ(1) - ರಾಧಾ ಹೋಮ್ ಟೆಲ್ (105 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

ಕೋವಿಡ್ 19ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ(ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೂತನ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1912 ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ, ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಹಾಯವಾಣಿ 14419ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ತುರ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ 19 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು 108ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯವಾರು ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಪೂರ್ವ ವಲಯ: 7411038024/ 9886496295

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ: 080-68248454

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ: 8431816718

ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯ: 080-23010101/23010102

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ: 8884666670

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ: 9480685964

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ: 080-28601050

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ: 080-29590057/29635904/5906.

ಯಾವ ಯಾವ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು:

* ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವುದು.

* ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು.

* ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ,

* ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಲು ನೆರವು.

* ಆಕ್ಸಿಜಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.

* ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿ ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕೊವಿಡ್ ಪ್ರತಿದಿನದ ಬುಲೆಟಿನ್, ಲಸಿಕೆ ವಿವರ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ, ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕುರಿತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊವಿಡ್ 19 ಅಧಿಕೃತ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ರೆಮ್‌ಡೆಸಿವಿರ್ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

ರೆಮ್‌ಡೆಸಿವಿರ್ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು 100mg/Vial 2,800 ರು ನಿಂದ 5,400 ರು ತನಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ 899 ರು ನಿಂದ 3,490 ರು ನಂತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಔಷಧಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಕ್ಯಾಡಿಲಾ, ಸಿಂಜೆನ್, ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿಸ್, ಸಿಪ್ಲಾ, ಮೈಲಾನ್, ಜ್ಯುಬಿಲೆಂಟ್, ಹೆಟೆರೋ ಮುಂತಾದವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.

#Bengaluru For #Remdesivir for privately admitted patients in private hospitals please contact:

Kempaiah Suresh

Drug Controller

Bangalore

Mob:7019861430, 9035796385

kempaiahsuresh@gmail.com

Request to be sent through email/WhatsApp containing name of the patient + SRF ID