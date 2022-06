ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತೇವಾಂಶ ದಾಖಲು

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ. 23: ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೇವದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತೇವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

Weather.com ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 198.5 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು ದಶಕದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ನಗರವು 191.3 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ಪಡೆದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ದರ: ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಹೇಳಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಹಳದಿ ಅಲರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಹಳದಿ ಅಲರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನಾಡಿನ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹಳದಿ ಅಲರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತ, ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.

English summary

After recording the wettest weather in April for seven years, and Garden City Bangalore reaching another milestone in June with the 10-year record for the wettest.