ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ : ಪತ್ರ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರದ್ ಅಜಾದ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜನಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಟೆಂಡರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ( Tender for selection of service provider of design, implementation and maintenance of bengaluru safe city project Tender Ref No: STS (#) /MOD 1/2018-19/ Call 2) ಕುರಿತ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೋರಿ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮೂಲಕ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ - 2 ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರ ಶರದ್ ಆಜಾದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 2020 ಮಾರ್ಚ್‌ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಗೃತ ದಳದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

The Safe City project tender scam was quoted in a letter written by the Department of Personnel and Administrative Reform's Department of Vigilance know more.