6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಟನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ವಶ

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.27: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ 1,716 ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ 2,262 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಒಟ್ಟು ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 60 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ 55 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2021 ರಲ್ಲಿ 3,705 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ 2005 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಡ್ರಗ್ ಸಾಗಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 21 ಟನ್ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ 55 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೀರಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (ಅಪರಾಧ) ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ರಮಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ 4,555 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,753 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ 213 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ 3,912.826 ಕೆಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 2021ರಲ್ಲಿ 592 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 3,641.756 ಕೆಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ 34,686,700 ಮೌಲ್ಯದ 1053.188 ಕೆಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಮತ್ತು 12 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಂಜಾದಿಂದ ಕೊಕೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳವರೆಗಿನ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದಂಧೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಗುಪ್ತಾ, ಇದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಆದ್ಯತೆಯ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಹಬ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಾರಣ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಇಂತಹ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಮಾದಕವಸ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2021 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 26 2022ರ ನಡುವೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 4,353 ಕೆಜಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ, 6,679 ಎಂಡಿಎಂಎ (ಮೀಥೈಲ್ ಎಡಿಯಾಕ್ಸಿ ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಟಾಸಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು, 2,995 ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಡಿ (ಲೈಸರ್ಜಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈಥೈಲಾಮೈಡ್) ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಡೀಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡು, ಮೂರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾದಕವಸ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

The Bengaluru city police who are fighting for the dicreasing number of banned substances in Bengaluru. As of mid-June this year city police had registered 1,716 drug-related cases, with 2,262 arrest.