ಬೆಂಗಳೂರು; ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌. 1: ನೀವು ಬೈಕ್‌ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಧ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಧರಿಸುವುದು, ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಜಂಪ್‌ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೇ ದಂಡದ ರಶೀದಿ ಮನೆಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ.

ಹೌದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೂಗಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸರು, ಗೂಗಲ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ವೀವ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆಧಾರ ಸಹಿತ ದಂಡದ ರಶೀದಿಯನ್ನು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೂಗಲ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ವಿವ್ಯೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗೂಗಲ್

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಸಂಚಾರ) ಬಿ. ಆರ್. ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ 50 ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Bengaluru Traffic Police, which has tied up with Google, will install cameras on city signals with Google Street View to collect the information of the violators and send a fine receipt along with the basis to the violators' homes.