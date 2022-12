ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ: ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಪರದಾಟ

Bengaluru

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿವೆ. ದಿನಸಿ, ತರಕಾರಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲದೇ ಮನೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ದಿಢೀರನೇ, ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು 'ಟೈಮ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ' ಪತ್ರಿಕೆಯು ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Apart from groceries, vegetables and daily use items in Bangalore, house rent has also skyrocketed. Suddenly, the rising house rent has caused many people to flee,