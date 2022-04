ರಸ್ತೆ ಅಗೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಪುನಃ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೆಕು: ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್

Bengaluru

oi-Bhavana S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 19 : ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದಿತ್ತೋ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುನಃ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಗೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BBMP)ಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ ಪರವಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದು, ರಸ್ತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನ ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ ಪರವಾನಿಗೆ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತದ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಶುಲ್ಕ ಸಹ ಪಡೆದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

The big change FINALLY : The agency which is digging will have to restore the roads in Bengaluru and we don’t have to suffer for months before BBMP takes up the restoration!!#bettertomorrow @ArvindLBJP @manoharGABJP @JCREDDYPK @Clementcjayakum pic.twitter.com/HLKoae1M2i