ತಮಾಷೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ: ಡುಂಜೋ ಬಳಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಏಜೆಂಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 6: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಏಜೆಂಟ್ ವೊಬ್ಬ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಲು 'ತುಂಬಾ ಸೋಮಾರಿ'ಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಏಜೆಂಟ್, ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಡಂಜೊ(Dunzo) ರೈಡ್ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ.ಈ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಏನಿದು ಪ್ರಸಂಗ?:

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಫಿಗಾಗಿ ಸಿಸಿಡಿ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಿಗ್ವಿ ಏಜೆಂಟ್ ತಾನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು Dunzo ಎಂಬ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಫಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟೈಂಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ Swiggy ನಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಡಂಜೊ ಹೈಪರ್-ಲೋಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

A rather funny incident is going viral on social media wherein a Swiggy agent who was ‘too lazy’ to deliver an order, booked a Dunzo ride to deliver the customer’s food. Yes, we are not kidding! Recently,