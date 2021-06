ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ V ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಶೀಘ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 17: ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ V ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಶೀಘ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಬ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ V ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಶೀಘ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಡಾ ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟೊರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಲಸಿಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 9 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಇರಾದೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ದೆಹಲಿ, ಬಡ್ಡಿ, ಮಿರ್ಯಾಲಗುಡ, ಚೆನೈ, ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್ ಕೊವಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ V ಲಸಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲಾಟ್​ಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ V ಲಸಿಕೆ ಸೀಮಿತ ಪೈಲಟ್​ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಮೇ 14 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಡಾ ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟೊರೀಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

The local distribution partner Dr Reddy's announced in a statement on Wednesday that the project launch of Russian Covid vaccination Sputnik V has now been expanded to nine more cities, enhancing its vaccine drive. It was initially exclusively available in Hyderabad. Also, Bengaluru, Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, Visakhapatnam, Baddi, Kolhapur, and Miryalagud.