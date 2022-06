24*7 ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್; ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರ ಮನವಿ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು ಜೂ. 24: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌, ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ಪಾರ್ಲರ್ ಮತ್ತಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು 24ಗಂಟೆಯೂ ತೆರೆದಿಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಸಂಘವು ಗುರುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಇ. ವಿ. ರಮಣರೆಡ್ಡಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಸಿ. ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಷಕ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಹೋಟಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2021ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು" ಎಂದರು.

"ಹತ್ತು ಮಂದಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಂದಿದ ಬೇಕರಿ, ಹೋಟಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರೋತ್ಪನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ದಿನ 24 ಗಂಟೆ ತೆರೆದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಹೋಟಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ರಮಣರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka government allowed hotels to be open 24x7 hours in Bengaluru city. But city police yet to give green signal to hotel on the issue. Bruhat Bangalore Hotels Association request the police to take decision on this soon.