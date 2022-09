Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 06: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಭುಗಿಲೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮಳೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮಳೆಯ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿವೆ.

ಕೆಲವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ವೆನಿಸ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನುತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ವಂಡರ್‌ ಲಾ, ವಾಟರ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಬಹುದು! ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಗರವನ್ನು ತೇಲುವ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅನಾಮಧೇಯರೊಬ್ಬರು @Died_Democracy" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರಾದ ಅನಿರ್ಬನ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಅವರು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ನಗರದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನೀತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಭಾರತದ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ 40 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಕರ್ಮ@ಐಂಭುಟಿಯಾ ಎಂಬುವವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚದ 40% ಅನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು ಜಲಾವೃತವಾದ ರಸ್ತೆಯು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೋಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಯುವತಿ ಸಾವು

English summary

Due to the incessant rain in Bengaluru, problems are flaring up one after the other, and photos and videos showing the plight of the rain in the city have gone viral on social media. Many social media including Twitter and Facebook have shown the city's rain disturbances.