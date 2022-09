Bengaluru

oi-Mamatha M

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.11: ಕಳೆದ ವಾರದ ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನೇನೋ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಆಗ್ನೇಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆನೀರು ತಂದ ಕಣ್ಣೀರು: ಗದಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾನಿ- ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ!

ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎನ್. ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. "ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 79 ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 63 ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಿಂದ ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವೇ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Bengaluru rains; what action taken against tech parks, which are on the drains, some of which are said to be blocking the flow of flood water. know more