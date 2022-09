ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆ ನಡುವೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 07: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಗಳು, ಬುಡಮೇಲಾದ ಮರಗಳು, ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ಕೆಐಎ) ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಐಎಯಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಕೆಲವನ್ನು ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿವೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮೆಮೊ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ

ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಸುರಿದ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಐಎನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BIAL) ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಆರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Some daily activities, including flight operations at the Kempegowda International Airport (KIA), are returning to normal as the eastern and northern parts of Bengaluru city are gripped by waterlogged roads, uprooted trees, heavy traffic jams and incessant rains.