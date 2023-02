ರೇಡಾನ್‌ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಕಿರಣಶೀಲ, ಬಣ್ಣರಹಿತ, ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ, ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 4: ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್‌ಸಿ)ಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ರೇಡಾನ್ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ರೇಡಾನ್‌ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಕಿರಣಶೀಲ, ಬಣ್ಣರಹಿತ, ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ, ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ರೇಡಾನ್ ಕಣಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರೇಡಾನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಯುರೇನಿಯಂನಿಂದ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಮಾಣುವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ರೇಡಿಯಂ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧಕರ ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೇಡಾನ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 30ರಿಂದ 60 ಗ್ರಾಂಗಳ ಇರುವ ಮಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ 1000 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರೇಡಾನ್‌ನ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎನ್‌ಐಇ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರೇಡಾನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು.

ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರೇಡಾನ್ ಇರುವಿಕೆಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರೇಡಾನ್ ಯುರೇನಿಯಂನಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಯುರೇನಿಯಂ ಅಂಶವು ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಪಾವಗಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಗಾಗಿ 140 ಕೋಟಿಯ 11 ಯೋಜನೆ

ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಮಟ್ಟವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 60 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 8000 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5000ರಿಂದ 6000 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೇಡಾನ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹೇಳಿದರು.

Researchers from the Indian Institute of Science (IISC) have detected dangerous levels of radioactive radon in the air and water on the outskirts of Bengaluru.