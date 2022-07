ಮುಂದುವರಿದ ಧರಣಿ: 4000 ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಿರ್ಧಾರ

Bengaluru

oi-Shankrappa Parangi

ಬೆಂಗಳೂರು ಜು.4: ಕೆಲಸ ಖಾಯಮಾತಿ, ಸಮಾನ ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸೊಮವಾರವು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸದ ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 4,000ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಸಾವಿರ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Breaking: ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 2ನೇ ನೋಟಿಸ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಭತ್ಯೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ, ಖಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಭರವಸೆಗಳು ಬೇಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಖಾಯಂ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಮುಷ್ಕರ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕರರು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) Poura Karmikas Protest continues at the freedom park, BBMP Has been decided to hire 4000 Poura Karmika and Use Private sweeping machines to prevent the problem of garbage, bbmp official said,