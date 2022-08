ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಕಂಡು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಾಹನ ಸವಾರರು

Bengaluru

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 3: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಈ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವೊಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದು ಹಲವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅನಿರುದ್ಧ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಬಿಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಇದು ಯಾವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆ? ಇದನ್ನು ಹೋಪ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ!" ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

What traffic symbol is this? @wftrps @blrcitytraffic This is put up just before Hopefarm signal! #curious pic.twitter.com/OLwW9gZiyy

Dear Sir, That is a Cautionary sign board which tells about a possible blind person likely on the road. Exercise caution while driving. There is a blind school at hopefarm junction where this board is placed. Regards

English summary

Bengaluru Police Installed new traffic sign board near Hopefarm signal. The officials revealed that it is a "cautionary signboard" which indicates that a blind person can be present on the road and therefore commuters need to exercise caution while driving.