ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದನ್ನು ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ದಟ್ಟಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ಬಂಧವು ಹೊಸದಲ್ಲವಾದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಈಗ- ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ 3 ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್‌ ಜಾರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

ತಮ್ಮ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಿಯ ಓ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಹೈಟೆಕ್ ಆಟೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಶೋಭಾ ಎಸ್ ಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಪೀಕ್ ಅವರ್‌ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ 7.45 ಕ್ಕೆ ಓ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಾಗಿಸುವ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಷೇಧದ ಕಾರಣ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು, ಚಾಲಕರು ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೋಭಾ ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನ ತಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳು, ಇಂಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲಕರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶೋಭಾ ಹೇಳಿದರು.

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ವೇ ಓಪನ್‌?

English summary

Lorry drivers and traders have opposed the ban on heavy vehicles from 8 am to 11 am on Bengaluru roads and have demanded that the police make alternative arrangements for their traffic.