ಬುಧವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಕಿಯಾ ಸ್ಟೋರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.21: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಿಯಾ ಸ್ಟೋರ್ ಬುಧವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಕಿಯಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಐಕಿಯಾವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಐಕಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ನಾಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಕಿಯಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಐಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಂಜೆ ಹೇಮ್, "ಉತ್ತಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನೇಕ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಐಕಿಯಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಐಕಿಯಾ ಶ್ರೇಣಿಯು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಐಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಐಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಅಂಜೆ ಹೇಮ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3,000 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಕಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಿಯಾ ಸ್ಟೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ

1. ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂಗಡಿಯು 12.2 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು (460,000 ಚದರ ಅಡಿ) ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.

2. ಅಂಗಡಿಯು 7,000 ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಐಕಿಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 27% ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಇದು 1,000 ಆಸನಗಳ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಿಸ್ಟ್ರೋ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

. ಅಂಗಡಿಯು 800-1000 ನೇರ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು 1,500 ಮಂದಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

5. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಐಕಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2022 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಐಕಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಓಮ್ನಿ- ಚಾನೆಲ್ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸ್ವರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Bangalore's flagship Ikea store will be inaugurated on Wednesday. It is the fourth largest shop in the country and the largest in India.