ಬೆಂಗಳೂರು,ಜೂ. 16: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಎರಡು ದಂಡ ಬೀಳಲಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಮುಂದೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದರೆ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಂಡದ ಜತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 50 ರೂ. ನಂತೆ ಹೊಸ ದಂಡ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಂಡ ಬೀಳಲಿದೆ.

Bengaluru Traffic Police have been directed to impose fines on an hourly basis if a vehicle is parked on the footpath know more.