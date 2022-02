ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಮಾರಲು ಯತ್ನ: ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್

Bengaluru

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ. 11: ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಯನ್ನು ಮಾರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏಜೆಂಟ್ ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಲಾರ ಮೂಲದ ಯುವತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಿ ಇಳಿದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೇ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಯುವತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಮೈದುನರಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನ: ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು

ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಜಾಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ ನಾಗೇಶ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲೆಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಯುವತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಗೇಶನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಸಲಿ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲ್ದಾಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಿರಾತಕರು:

ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಯಾಲೋಕ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜಾಲ ಈಗಲೂ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಡುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಪಡೆದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹುಡುಕುವ ಏಜೆಂಟರು ಈಗಲೂ ತಳವೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಏಜೆಂಟರು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಲ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೂರಿದೆ. ಅನೇಕ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರು ಇವೆ.

English summary

Bengaluru: A minor girl from Kolar was raped by an acquaintance in Bengaluru and his attempt to take her to New Delhi was foiled by CISF at Kempegowda International Airport. Accused arrested.