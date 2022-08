Bengaluru

oi-Punith BU

ರಾಮನಗರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 30: ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು- ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆ.

ಐರಾವತ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಳವಳ್ಳಿ- ಕನಕಪುರ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ನೀರು ಇಳಿಮುಖವಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವವರೆಗೆ ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮನಗರ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ: ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ

ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ಜನರನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್, ಕುಣಿಗಲ್ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸೋಮವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಮೈಸೂರು ತಲುಪಲು ನೆಲಮಂಗಲ-ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್-ನಾಗಮಂಗಲ-ಪಾಂಡವಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು.

English summary

The Karnataka Road Transport Corporation has diverted its Bengaluru-bound buses to alternative routes due to waterlogging on the Mysore-Bangalore road on Monday in the wake of heavy overnight rains in Ramanagara.