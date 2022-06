ಬೆಂಗಳೂರು ಡ್ರಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಸ್: ಠಾಣಾ ಜಾಮೀನು ಎಂದರೇನು?

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ. 14: ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಠಾಣೆ ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಹಲಸೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಟ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಕಪೂರ್ ಠಾಣಾ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹಲಸೂರು ಪೊಲೀಸರು ಜೂನ್ 13ರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಇಂದು (ಜೂನ್ 14) ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಕಪೂರ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಲಸೂರು ಪೊಲೀಸರು, ಆರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ, ಡಿಜೆ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಕಪೂರ್, ಅಕಿಲ್ ಸೋನಿ, ಹರ್ಪಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕಿಲ್, ಹನಿ, ಹಾಗೂ ಅಪರಿಚತಿನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 30 ರಿಂದ 40 ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಸಮೀಪ ಎರಡು ಪಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ (ಸಿಂಥೆಟಿಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್‌) ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಐವರು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಅರು ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 (a) , 22 (b), ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 27 (b) ಅಡಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

