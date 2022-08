ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಏರಿಯಾ ಎಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ? ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 16: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಭಾವಚಿತ್ರ ಹರಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಏರಿಯಾ ಎಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡೀ ದೇಶ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ವರೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರೆಗೂ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಳಿವಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತೆರಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ದಿಂಗ್ರಾನಂತಹ ಶೋಕಿಲಾಲನಾಗಿದ್ದ ನವ ಯುವಕನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿ ಬ್ರಿಟೀಷರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಎರಡು ಕರಿನೀರಿನ ಶಿಕ್ಷೆ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನರಕ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿ, ಬಂಡೆಯನ್ನೇ ಲೇಖನಿಯಾಗಿಸಿ, ಜೈಲಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನೇ ಹಾಳೆಯಾಗಿಸಿ ದೇಶ ಗೀತೆ ಬರೆದ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್‌ರನ್ನು ಕೆಲ ಮತೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕೆಲ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಾವರ್ಕರ್ ನಿಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರಿಯದೆ ಅಪಮಾನಿಸ್ತಿರೋದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುನುಗುನಿಸ್ತಿದೆ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರುಣ್ಯ, ಕಿಚ್ಚು, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆದರ್ಶ ಅಂತ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದವರು. 25-8-1970ರಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕುರಿತ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. 2003ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

English summary

Independence Day Amrit Mahotsava was celebrated with grandeur all over the country. At this time, BJP National General Secretary CT Ravi has lashed out at some of the developments in Karnataka regarding the defacement of Savarkar and Tipu's portraits. Is Pakistan a Muslim area? Asked that. know more,