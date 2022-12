ನಿರಂತರ ಮಳೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 12: ಮಂಡೂಸ್ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತೀವ ಚಳಿಯಿಂದಲೂ ಜನರು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರಗೆಗೂ ಮಳೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಂಡಮಾರುತವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವಾದ ನಂತರ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ವ ತಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಂತರ ಆಕಾಶವು ಕ್ರಮೇಣ ತಿಳಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Karnataka rain: 'ಮಾಂಡೌಸ್' ದುರ್ಬಲ, ಡಿ.13ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವೈಪರಿತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ

ಶನಿವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 19.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕುಸಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 16.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌, ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ 0.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಯಷ್ಟಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (KIA) ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ವಾತಾವರಣದ ತೇವಾಂಶದ ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.92ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.38ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಚ್‌ಎಎಲ್‌ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 100 ಶೇಕಡಾ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಇದು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಕೆಲವೆಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ಮಾಂಡೌಸ್ ಚಂಡಮಾರುತ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಮಳೆ, ಹಳದಿ ಅಲರ್ಟ್

ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮವಾಯಿತು. ಸಂಜೆ 5.30ರ ವೇಳೆಗೆ ನಗರದ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 12 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 11.6 ಮಿಮೀ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 24 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರವರೆಗೆ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

People's weekend plans have been abandoned due to the incessant rain in Bengaluru from Cyclone Mandus. People are shivering due to extreme cold along with incessant rain. The weather department said that there will be rain for the next three days.