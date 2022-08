CAT 2022: ನೀವು ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 3: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್(IIM-B)ನಲ್ಲಿ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ (CAT) 2022 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ನೋಂದಣಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರವರೆಗೂ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -- iimcat.ac.in ಮೂಲಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಿಎಟಿ 2022 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2300 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 1150 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಎಟಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?, ಹೆಸೆರು ನೋಂದಣಿ ಹಂತಗಳಾವವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

The Indian Institute of Management, Bangalore (IIM-B) 3 August began the registration if Common Admission Test (CAT) 2022 through their official website iimcat.ac.in. The last day for registration is 14 September. Here are the steps to register.