ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ: ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಚ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ವಿಧಿವಶ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 24: ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಠಿಸುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಚ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಅವರ ಏಕೈಕ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಭಾವವು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ,.ಎಚ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಹಾಸ್ಯದ ಮಾತು, ಸರಳತೆಗಳಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಕಲಿತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದೇ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಚ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದ ಎಲ್ಲಾ 82 ಪ್ರಶ್ನಮಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1997ರಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಎಎಲ್‌ನಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಕೆಲಸದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿತ್ತು.

ಹರಿಹರಪುರಂ ರಂಗಾಚಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 12 ಆಗಸ್ಟ್, 1939 ರಂದು ಮೂರನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಎಚ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚೆಚು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ಉತ್ತಮ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಕಲಿಕೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಕಲಿತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು.

ಘನಪಾಟಿ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯರು, ಘನಪಾಟಿ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಅಗ್ರಹಾರದ ಘನಪಾಟಿ ಶ್ಯಾಮಾವಧಾನಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಕಲಿತು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ವೈಷ್ಣವ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಠಿಸಬಲ್ಲ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹರಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ಶಿಷ್ಯರ ಗುಂಪನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್.ಎಚ್.ಆಂಡವನ್, ಎಚ್.ಎಚ್.ಅಳಗಿಯಶಿಂಗರ್, ಎಚ್.ಎಚ್.ರಂಗಪ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಎಚ್.ಎಚ್.ಯತಿರಾಜಮುತ್ತ್ ಜೀಯರ್ ಮುಂತಾದ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಎಚ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೇದ ಪಠಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ 80 ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ "ವೇದ ವಾರಿತಿಹಿ", ಶ್ರೀ ಪರಕಾಲ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ "ನಿಗಮ ಭೂಷಣ" ಮತ್ತು ವೇದ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಭಾದಿಂದ ವೇದವಿದ್ಯಾ ಭೂಷಣ ಅವರನ್ನು ವೈದಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

HR Srinivasan A Vedic scholar, who has trained more than five hundred people to chant the Veda mantras with perfection, breathed his last at his residence in Thyagaraja Nagar, Bengaluru.