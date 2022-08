ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುಬಾರಿ: ವಸತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

Bengaluru

ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌ ಹೊಡೆತದಿಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 8 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 2022ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ಎಂಎಂಆರ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ವಸತಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಎಂಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಮನೆ ಖರೀದಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಅಪೆಕ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕ್ರೆಡಾಯ್‌, ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್‌ ಕಂಪನಿ ಕೊಲಿಯರ್ಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್‌ ಕಂಪನಿ ಲಿಯಾಸ್‌ ಫೋರಾಸ್‌ ಜಂಟಿಯಾಗಿ "ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಪ್ರೈಸ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ ರಿಪೋರ್ಟ್‌-2022" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ.

ರೆಪೋ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಪರಿಣಾಮ: ಗೃಹಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಳ

1999 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕ್ರೆಡೈ) ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

During the April-June quarter 2022, housing prices in India have surpassed pre-pandemic levels, indicating robust demand and supply that is well-aligned with the demand. Revival in housing demand and rise in construction cost have led to a 5 per cent average annual increase in residential property prices across eight major cities Including Bengaluru.